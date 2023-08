"Situazione critica all'ospedale di Parma"

La situazione è critica nell' azienda ospedaliera di Parma. La denuncia, l'ennesima, arriva dalla segreteria provinciale Uil Fpl di Parma, che segnala liste d'attesa inverosimili e mancanza di personale che mettono a rischio la salute dei cittadini che hanno bisogno di cure. Le attese al Pronto Soccorso sono diventate insostenibili, "con utenti che stazionano per periodi di tempo estremamente lunghi, fino a 2, 3 giorni, in attesa di un posto letto disponibile", si legge sul comunicato stampa diffuso dal Uil Fpl. "Queste criticità sembrano confermare la percezione che l’unico accesso possibile alla struttura ospedaliera sia tramite il Pronto Soccorso, generando un livello di disagio intollerabile sia per gli utenti che per i professionisti. I cittadini hanno il diritto di ricevere cure tempestive e appropriate, e non possono essere lasciati in attesa per così tanto tempo. La mancanza di personale contribuisce ad aggravare questa situazione critica. Gli operatori sanitari sono sovraccaricati di lavoro e non riescono a far fronte alla domanda crescente di assistenza sanitaria.

Questo mette a rischio la qualità delle cure offerte e la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori stessi. Inoltre, i fondi contrattuali delle tre aree sanitarie sono insufficienti per garantire un sistema premiante per tutti i lavoratori nelle diverse figure professionali. Questo crea un clima di demotivazione tra il personale e compromette ulteriormente la qualità dei servizi erogati. È fondamentale che vengano adottate misure immediate per affrontare questa situazione critica. È necessario aumentare il personale, sia per quanto concerne i profili medici che per le altre professioni del comparto, per ridurre le liste d'attesa e garantire un accesso tempestivo alle cure necessarie. Inoltre, è indispensabile destinare risorse finanziarie adeguate per migliorare i fondi contrattuali e promuovere un sistema premiante per tutti gli operatori sanitari. Chiediamo inoltre che l'azienda ospedaliero universitaria di Parma si impegni a fare tutto il possibile per affrontare questa situazione e garantire un servizio sanitario adeguato e di qualità per tutti i cittadini. Il ricorso massivo alle assunzioni temporanee, ci sembra una soluzione adattiva ma non risolutiva al problema. L’impressione generale, che siamo in grado di raccogliere tra i vari ranghi aziendali, è che i vertici aziendali siano fin troppo concentrati nella realizzazione del progetto di unificazione delle due aziende sanitarie, lasciando i professionisti della salute a sbrogliare la matassa delle questioni quotidiane in assoluta solitudine, incertezza e precarietà. È sempre stata nostra intenzione collaborare, laddove coinvolti, con le autorità competenti e lo faremo ancora, ma in ogni caso adotteremo tutte le misure necessarie per superare queste sfide e costruire un futuro migliore per la sanità nel territorio di Parma".