Situazione meteo: raccomandazioni da parte della Protezione Civile

A fronte della situazione meteo, la Protezione Civile Comunale ha reso noto alcune precauzioni a cui attenersi. "La nevicata si è esaurita, come previsto, verso le ore 12 di oggi. Seguirà un netto miglioramento con diffuse schiarite che comporteranno, subito dopo il tramonto, un irrigidimento delle temperature con inevitabile formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. Sebbene i mezzi spargisale, oltre agli spartineve, siano in azione già dalla scorsa notte, si raccomanda di utilizzare auto con dispositivi antineve regolarmente montati e di occupare le strade solo in caso di necessità o estremo bisogno. Quanto più questa raccomandazione sarà rispettata, tanto più gli operatori in azione riusciranno a svolgere in modo efficace il loro compito e soprattutto minori saranno le conseguenze per sinistri e cadute”.