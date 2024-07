Smantellata una rete di spaccio di coca, 4 arresti

Un sequestro preventivo da 360.000 euro nei confronti di tre persone, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio, e misure cautelari per sette persone, di cui quattro custodie in carcere e tre divieti di dimora nel territorio della provincia di Parma. Le investigazioni sono state condotte mediante indagini tecniche, pedinamenti e l’uso di una telecamera collocata dai finanzieri in un luogo aperto - posto nella immediata periferia della città ed epicentro delle attività illecite – in cui sarebbero avvenuti la consegna dello stupefacente proveniente da fuori provincia e il successivo rifornimento nei confronti sia di soggetti che si sarebbero occupati di spacciarla nel parmense sia di cessionari stabiliti in diverse località del nord Italia. I finanzieri, subito dopo l’acquisto dello stupefacente da parte di consumatori o rivenditori, hanno proceduto ad effettuare dei controlli nei loro confronti per trovare immediato univoco riscontro che si trattasse di sostanza stupefacente, che pertanto veniva di volta in volta sottoposta a sequestro. A titolo esemplificativo, un corriere della droga - destinatario di misura della custodia cautelare in carcere – nel marzo 2023 veniva controllato dai finanzieri a Cervia e colto in flagranza di reato mentre prelevava dal doppio fondo della sua autovettura n.3 pacchi contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di Kg 3.310: già in tale occasione il corriere veniva tratto in arresto.