Smantellato un grosso traffico di droga: giro da 850 mila euro, 25 arresti

I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica e supportati dai colleghi dei Comandi Provinciali Carabinieri di Bergamo, Brescia, Reggio Emilia e Bologna, hanno eseguito in diverse città dell’Emilia Romagna e della Lombardia, un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 28 persone (di cui 20 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 con obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria), nell’ambito di un’indagine che conta 33 indagati. I reati contestati essenzialmente sono di detenzione ai fini di

spaccio e vendita di sostanza stupefacente, ma anche rapina e lesioni.

Complessivamente, ad oggi, sono state eseguite diciassette ordinanze di custodia in carcere, cinque ordinanze agli arresti domiciliari e tre ordinanze di obbligo di firma. Un traffico che è apparso consistente, soprattutto nel territorio di Parma. Sarebbero stati sei chili di cocaina, 48 chili di hashish. Per un valore complessivo di 850 mila euro. Le indagini sono partite nel luglio 2020, in seguito al sequestro di una modica quantità

di stupefacente.

Ne è scaturita un'articolata attività investigativa, attraverso intercettazioni (telefoniche ed ambientali), controlli sul territorio, assunzione di informazioni da persone risultate acquirenti di droga. Uno spaccio di di cocaina e hashish che si è servita di una ramificata rete di spacciatori, ad un elevato numero di consumatori, tra Parma e provincia (Sorbolo, Noceto, Lesignano de’ Bagni, Busseto, Felino). I principali canali di approvvigionamento sarebbero alcuni rifornitori operanti a Bologna, nel reggiano ed in alcuni centri del bergamasco (tanto che, per nove indagati,

contestualmente all’emissione dell’ordinanza cautelare, il GIP ha dichiarato la competenza territoriale di altra Autorità giudiziaria).

Gli indagati si servivano di schede telefoniche prepagate intestate a persone inesistenti, effettuando poi le consegne mediante un frequente cambio dei mezzi di trasporto, talvolta presi a noleggio. Dalle indagini è emerso che - nelle conversazioni telefoniche - spesso si faceva uso di frasi di

copertura, che è stato possibile decriptare (almeno allo stato attuale delle indagini) solo per effetto di interventi che hanno consentito il sequestro di sostanze stupefacenti, dal che si è avuto conferma che la terminologia usata appariva finalizzata a mascherare lo smercio di stupefacenti.

L’hashish era a roba del Marocco; zatla -termine gergale utilizzato dai magrebini-. La blaka indicava un panetto da un etto; un giorno/un euro e mezzo per indicare un 1,5 kg, oppure la cocaina (gomma da masticare per indicare piccole dosi di cocaina. Va evidenziato comunque che, nel corso delle investigazioni, sono stati effettuati numerosi sequestri per un totale di 10 chili di stupefacente (di cui oltre 600 grammi di cocaina, oltre 8,7 chili

di hashish ed oltre 300 grammi di marijuana) e 9 arresti in flagranza di reato,

Al termine dell’attività investigativa sono state acquisiti elementi da cui è emersa la gravità indiziaria degli indagati che da luglio 2020 a marzo 2021 avrebbero effettuato compravendite per oltre 6 kg di cocaina e 47,5 kg di hashish. Sulla base di un calcolo approssimativo, tenendo conto che il prezzo medio della cocaina è di 50 euro al grammo (che diventano poi 80 euro al consumatore finale), il valore complessivo della cocaina movimentata si aggira intorno ai 300.000 euro (circa 500.000 se si considera il prezzo al dettaglio), mentre per l’hashish, calcolando un costo medio di 4000 euro al chilogrammo (che diventano poi 7.000 euro al consumatore finale), il valore complessivo movimentato si aggira intorno ai 200.000 euro (circa 350.000 se si considera il prezzo al dettaglio). Pertanto, agli attuali prezzi di mercato, il valore complessivo della droga commercializzata, al dettaglio, si aggirerebbe intorno ad 850.000,00 €.

Il GIP ha emesso complessivamente 28 ordinanze, oltre a predisporre il sequestro preventivo di un’Audi modificata nell'abitacolo nella quale era nascosta la droga (all'interno del tettuccio) e di un immobile del valore di quasi 100 mila euro.