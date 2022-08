Cercano di vendere smartphone contraffatti in via Garibaldi: denunciati due giovani

Si aggiravano in via Garibaldi Parma ma quando hanno visto i carabinieri hanno cercato di nascondersi. Due rumeni di 23 e 19 anni, che stavano cercando di vendere alcuni smartphone di ultima generazione contraffatti, sono stati fermati e denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I due si trovavano infatti in pieno centro e stavano cercando tra i passanti, alcuni possibili clienti a cui proporre una vendita veloce dei cellulari. Al passaggio della pattuglia della Sezione Radiomobile hanno tentato di non farsi vedere. Il loro comportamento ha insospettito i militari che hanno raggiunto e fermato i giovani. Entrambi, nella tasca dei pantaloni avevano un telefono cellulare di un noto “brand” contenuto nella scatola di cartone rigido perfettamente imballata in una confezione di plastica trasparente sigillata.

I due non avevano nessun documento che ne comprovasse l’acquisto. I militari, da un veloce controllo delle confezioni, si sono resi conto che erano riportati lo stesso identico seriale e codice Imei.. Condotti in caserma per effettuare le necessarie verifiche i cellulari sono stati fatti controllare da personale tecnico specializzato del centro di assistenza che ha rilasciato apposita relazione in cui viene certificato che i dispositivi non risultano essere originali ma copie contraffatte. Per i due è scattata la denuncia e i telefoni sono stati sequestrati.