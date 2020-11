Smartphone e cuffie Apple contraffatte in auto: denunciati cinque rumeni

Si trovavano a bordo di un'auto in sosta in viale Mentana mentre una loro connazionale chiedeva l'elemosina in zona. Cinque cittadini rumeni sono stati controllati nel pomeriggio di lunedì 2 novembre dai poliziotti delle Volanti che, dopo aver notato un atteggiamento sospetto, hanno deciso di perquisire la macchina. Due persone, poi, alla vista degli agenti, hanno cercato di nascondere alcuni oggetti sotto ai sedili dell'auto. I poliziiotti hanno trovato otto confezioni con dentro smartphone di marca Samsung modello s20 Ultra 5G - di cui tre con confezione ancora sigillata - e sette confezioni di cuffie Bluetooth marca Apple modello Airpods Pro.

Sono stati trovati anche monili in oro tra cui anelli, bracciali e spille. I telefoni Samsung avevano lo stesso codice a barre. Anche le cuffie marca Apple, pur presentando numeri seriali diversi tra loro, recavano il medesimo codice a barre. La conferma circa la non genuinità degli oggetti tecnologici è stata poifornita dal personale tecnico delle rispettive case madri. I cinque rumeni sono stati denunciati per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi in concorso fra loro. Nei confronti dei cinque, domiciliati presso un campo nomadi di Bologna, la divisione Anticrimine ha emesso il foglio di via dalla città di Parma, e il divieto di ritorno nel comune per tre anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.