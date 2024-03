Via Buffolara: giovani acquistano e sniffano cocaina in strada

E' solo una delle tante scene a cui assistiamo quotidianamente a Parma, città in cui il consumo di droga e in particolare di cocaina è ai massimi livelli. La richiesta di sostanze stupefacenti di tutti i tipi - dalla coca all'eroina, dalla marijuana all'hashish, dal crack all'Lsd fino alla ketamina e ai farmaci come il Fentalin - è altissima e giustifica un'offerta ampia, un supermarket della droga molto ben fornito. In via Buffolara alcuni giovani sniffano una sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, in strada come se niente fosse, accanto ai tavolini di un bar. I residenti hanno girato il video per denunciare la situazione di degrado che, in alcune aree della città, si respira ogni giorno. "Non ne possiamo più: sono scene a cui assistiamo quotidianamente. Molte persone si ritrovano in quel punto per acquistare e poi sniffare cocaina, davanti a tutti".