Socializzazione Scolastica: anche a Parma il progetto per una rifondazione

"Vibriamo nell’azzardo. Socializzazione scolastica ora!". Questo il motto contenuto nello striscione, affisso durante l’azione dagli studenti Parmensi. Determinati ad essere i protagonisti di una completa rivoluzione del sistema scolastico. "La scuola è morta, la pandemia è riuscita a dare il colpo di grazia ad un sistema scolastico già da anni destinato al collasso a causa di un sistema marcio e geriatrico."

"La materia prima di questa rivoluzione scolastica saremo noi studenti, noi giovani, gli unici a poter sapere quali cambiamenti e quali innovazioni possano essere utili di questi tempi per far progredire il sistema scolastico. Noi non chiediamo un cambiamento, noi lo esigiamo, rifondare la scuola è la nostra sfida per riprenderci il nostro presente e per aprirci la strada per il nostro futuro: Socializzazione Scolastica ora!"