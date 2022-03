Morte della 12enne Sofia Bernkopf: sette persone rinviate a giudizio

Sette persone sono state rinviate a giudizio per la morte della 12enne di Parma Sofia Bernkopf, deceduta il 17 luglio del 2019, quattro giorni dopo un incidente avvenuto all'interno della piscina del bagno Texas di Maria di Pietrasanta. Il Pm aveva chiesto il rinvio a giudizio per otto persone, i cinque proprietari e gestori dello stabilimento (uno dei quali è deceduto un mese fa), i due bagnini e il costruttore della piscina. L'accusa nei loro confronti è di omicidio colposo aggravato.

Nelle fasi iniziali delle indagini era stata analizzata la posizione di 12 persone: nel giugno del 2021 tre erano state archiviate mentre 9 persone erano state iscritte nel registro degli indagati. Era stato lo stesso Pm a chiedere un ulteriore archiviazione, quella del responsabile tecnico, dimessosi due anni prima dell'incidente. Secondo la ricostruzione dell'accusa la vasca per l'idromassaggio in cui Sofia si tuffò, con una profondità di soli 80 centimetri, non era a norma. Oltre a questo viene contestata anche la violazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro.

Sofia Bernkopf morta quattro giorni dopo l'incidente in piscina

Alle ore 16 del 17 luglio del 2019 è stata dichiarata la morte cerebrale di Sofia Bernkopf, la ragazzina di 12 anni, ricoverata da quattro giorni all'Opa di Massa dopo l'incidente del 13 luglio all'interno della piscina all'interno del bagno Texas a Marina di Pietrasanta. La ragazzina aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in acqua ed era stata trasportata d'urgenza nella struttura sanitaria di Massa, dove era stata sottoposta ad un complicato intervento nella speranza di riuscire a salvarla. Sofia ha lottato tra la vita e la morte per alcuni giorni: in mattinata il quadro clinico era diventato preoccupante e nel pomeriggio è stata dichiarata la morte celebrale.