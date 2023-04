Soggiornavano in un albergo della città ma erano irregolari sul territorio: denunciati

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, il personale delle Volanti è intervenuto su disposizione della Sala Operativa in un hotel cittadino, a seguito della segnalazione “Alert Alloggiati” giunta in Sala Operativa in merito alla presenza di due ospiti, irregolari sul territorio nazionale. I poliziotti giunti sul posto hanno riscontrato l’effettiva presenza nella struttura di due soggetti stranieri, muniti di passaporto albanese privo di qualsiasi timbro di ingresso in area Schengen, irregolari sul territorio nazionale. I due soggetti, portati in Questura, sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale del locale Gabinetto di polizia Scientifica al termine dei quali sono stati identificati per un 23enne e un 28enne in Italia senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale, già denunciati per immigrazione clandestina. Al termine degli accertamenti di rito, entrambi i soggetti sono stati messi a disposizione locale Ufficio Immigrazione che valuterà la ricorrenza delle condizioni per procedere all’espulsione dei medesimi dal territorio nazionale.