Tenta di rapinare un 70enne: "Dammi i soldi o ti spruzzo lo spray"

Prima è entrata nell'auto di un 70enne, poi ha chiesto con insistenza dei soldi in contanti. Quando si è accorta che l'uomo non si è fatto intimidire ha rovistato nel cassetto, non trovando nulla e a quel punto lo ha minacciato: "Dammi i soldi o ti spruzzo lo spray al peperoncino". Una ragazza di 25 anni italiana, residente in provincia di Parma, è stata denunciata dai carabinieri che l'hanno individuata dopo alcune veloci indagini.

L'episodio si è verificato alcuni giorni fa. Il 70enne ha chiamato i carabinieri. L’operatore del 112, percependo dal tono di voce dell’interlocutore che la situazione era tutt’altro che tranquilla, allertava immediatamente una pattuglia che in pochi minuti arrivava sul posto. L’uomo, all’arrivo dei carabinieri chiuso in macchina, riferiva che pochi minuti prima una donna sconosciuta si era introdotta nella sua autovettura chiedendogli, in modo insistente ed aggressivo, del denaro.

Il 70enne, rimasto attonito da tale comportamento, istintivamente rispondeva di non avere nessuna intenzione di darle dei soldi. A questo punto la donna, con fare deciso, avrebbe iniziato a rovistare all’interno del vano porta oggetti dell’auto alla ricerca di soldi o di qualsiasi oggetto di valore. Non trovando niente, la 25enne, sempre più aggressiva riformulava la richiesta di soldi, ma in questo caso aggiungeva: “se non mi dai i soldi di spruzzo lo spray al peperoncino in faccia”, lasciando intendere che ne avesse la disponibilità all’interno della borsa che aveva al seguito.

Alla fine la 25enne non riuscendo nel suo intento si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce in un cantiere sito nelle vicinanze del luogo dell’evento. L’uomo, dopo essere stato tranquillizzato dai militari, è stata accompagnato in Strada delle Fonderie dove sporgeva querela nei confronti della donna.

I carabinieri hanno avviato le indagini, scandagliando gli ambienti frequentati da persone sospette. Il patrimonio informativo acquisito dai militari della stazione di Parma Oltretorrente ha fatto il resto ed ha permesso di individuare la responsabile del reato. Al termine dell’attività investigativa, sulla scorta di quanto dichiarato dalla vittima, effettuati i necessari riscontri, la 25enne italiana, residente in provincia, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuta responsabile del reato di tentata rapina.