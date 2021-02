Solignano: i Nas sequestrano 7 chili e mezzo di prodotti scaduti in un supermercato

I carabinieri hanno anche multato un ristorante di Fornovo per le gravi carenze igieniche

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai militari della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno effettuato alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie e del lavoro. All'interno di un supermercato di Solignano i militari hanno sequestrato 7 chili e mezzo di prodotti scaduti. Al 60enne, legale rappresentate, è stata elevata una sanzione amministrativa di 3 mila euro. Sono state poi riscontrate gravi carenze igieniche all'interno di un ristorante di Fornovo: al 48enne, legale rappresentante è stata elevata una sanzione amministrativa di mille euro. Le verifiche da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro alle diverse attività commerciali non hanno invece verificato irregolarità per quanto riguarda il lavoro nero.