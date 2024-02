Sollecita il corriere per un pacco dentro c'era droga: 45enne denunciato

Tutto è cominciato in queste settimane, quando i Carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto sono stati chiamati da un'azienda di spedizioni della bassa reggiana, dove era stata segnalata la presenza di un pacco sospetto proveniente dall'Olanda. Dalle etichette, è emerso che il pacco era destinato a un uomo residente in provincia di Parma, risultato però inesistente. Tuttavia, l'indirizzo del destinatario era stato modificato durante il trasporto del plico e quest'ultimo alla fine è stato sequestrato, visto che conteneva oltre 6 grammi della \'nuova droga dall'Olanda', la polvere euforizzante Mdphp, che era stata acquistata online e poi spedita. La svolta investigativa è giunta grazie alla reazione del presunto destinatario del plico il quale, non vedendosi recapitare il pacco per settimane, ha chiamato e sollecitato l\'agenzia di spedizioni, la quale ha poi chiamato i militari. Si tratta di un 45enne originario di Bergamo, denunciato