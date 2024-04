Soragna: in fiamme il tetto di un'abitazione

Un incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un'abitazione di Diolo, frazione del comune di Soragna, nella mattinata di lunedì 22 aprile. Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero avvolto la zona del tetto. L'allarme è scattato dopo pochi minuti di fronte all'azienda Taroplast, sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, due da Parma e una da Fidenza. Gli operatori del 115 hanno lavorato dalle 10.30 fino alle ore 23 per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dell'incendio. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato l'isolante sotto i coppi.