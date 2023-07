Sorbolo, fermato in auto un coltello da 19 centimetri e una pistola: 20enne denunciato

Stava viaggiando a bordo della sua auto, all'interno della quale nascondeva un coltello da 19 centimetri e una pistola a gas, con il caricatore e senza il tappo rosso. Un 20enne italiano con precedenti di polizia è stato fermato dai carabinieri ad un posto di controllo in Via Mantova. Sotto il sedile, sono stati rivenuti un coltello di 19 centimetri una pistola a gas con relativo caricatore inserito priva di tappo rosso, perfetta replica di una reale. Il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Controlli dei Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani in collaborazione con la Polizia Locale del Comune che hanno portato all’identificazione di circa 40 persone alla verifica di quasi 20 mezzi nonché due denunce, alcune segnalazioni, con sequestro di pochi grammi di sostanza stupefacente, e oltre 10 sanzioni al codice della strada. Un 35enne che conduceva la moto con un tasso alcolemico pari a 1,35 G/L, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza è stato denunciato Oltre alla denuncia è stata ritirata la patente.