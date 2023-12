Sorbolo, nasconde in tasca un panetto di hashish: 19enne arrestato

I Carabinieri di Sorbolo, tre giorni fa hanno tratto in arresto un giovane residente nel reggiano, poiché trovato in possesso di 70 grammi di hashish.

Una pattuglia della Stazione di Sorbolo, nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, ha notato, in una strada del paese un giovane, che alla vista dei Carabinieri ha iniziato ad agitarsi, cercando di eludere il controllo.

I militari, dopo i primi accertamenti, in considerazione del nervosismo palesato fin da subito hanno deciso di vederci più chiaro ed hanno proceduto ad una perquisizione personale. All’interno di una delle tasche del giubbotto i militari hanno rinvenuto una busta in cellophane, contenente 70 grammi di hashish ed una bomboletta di spray al peperoncino. A questo punto il giovane è stato accompagnato in caserma, dove a seguito delle risultanze probatorie acquisite, compreso l’esame narcotest sulla sostanza rinvenuta, che ha confermato trattarsi di hashish, è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine delle formalità burocratiche, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 19enne è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo seguito del quale, il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura dell’obbligo di firma.