Sorbolo, il sindaco: "Alcuni ragazzi hanno cercato di far saltare una fontana: c'è un video"

Un video riprenderebbe alcuni giovani di Sorbolo che nella giornata del 31 dicembre, avrebbero tentato di far scoppiare alcuni petardi all'interno

di una fontata in via Vivaldi. Lo ha annunciato il sindaco Nicola Cesari: "Un video incastra alcuni giovani in via Vivaldi (godo) che ieri sera hanno tentato di far saltare in aria una fontana dell’acqua e i bidoni del parco…che dite, lo inviamo ai carabinieri? Chissà se qualche genitore, che sapeva del proprio figlio a far festa in una abitazione di via Vivaldi, si aspetta la chiamata in caserma"