Sorbolo: sequestrati 7 chili di dolci natalizi in una pasticceria

Erano privi delle indicazioni obbligatorie in etichetta per quanto riguarda gli allergeni. Sette chili di dolci natalizi, tra cui diversi panettoni, sono stati sequestrati all'interno di una pasticceria di Sorbolo dai Nas di Parma che hanno effettuato, negli ultimi giorni, numerosi controlli per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nell'utilizzo dei prodotti per la preparazione dei dolci natalizi. Il legale rappresentante, un 58enne, è stato sanzionato per circa 2 mila euro. Il valore dei prodotti sequestrati è di circa 200 euro. Gli alimenti tipici natalizi che hanno catturato l'attenzione dei carabinieri non riportavano le indicazioni obbligatorie sugli allergeni.