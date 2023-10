Sorbolo, tecnici al lavoro per sgomberare l'alveo del fiume dai tronchi

Dopo le incessanti piogge che hanno interessato il parmense, i tecnici di Aipo sono al lavoro per la pulitura degli argini dei fiumi in diverse zone. Sono in corso le operazione di rimozione dei tronchi in corrispondenza delle arcate del ponte a Sorbolo. Le previsioni del tempo hanno annunciato un'altra ondata di maltempo, in arrivo all'inizio della prossima settimana. Il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, ha ringraziato pubblicamente i tecnici e lavoratori di Aipo "per la solerzia con cui hanno affidato ed effettuato i lavori in somma urgenza, proprio alla luce delle precipitazioni previste dai modelli meteo, nei prossimi giorni. Nelle emergenze non c’è domenica o festa che tenga" ha scritto su Facebook il primo cittadino.

"Rispetto ai giorni scorsi, non solo l’acqua ma anche i tronchi minacciavano la situazione - ha spiegato Cesari - ora siamo più tranquilli. Abbiamo lavorato con gli escavatori dentro l’alveo, il pericolo tronchi almeno è scampato. In caso di un’altra piena, visto le previsioni dei prossimi giorni, almeno l’acqua passerà dove non c’è più tanta terra né tronchi".