Sorbolo, un furgone si schianta contro il passaggio a livello

Il passaggio a livello a Sorbolo, in Via Marmolada, è stato abbattuto da un furgone bianco. L'incidente si è verificato a Sorbolo, a due passi da Parma. I tecnici di Ferrovie dello Stato sono al lavoro per riparare il danno. Durante lo scontro fortuito, è stata danneggiata un'auto che si trovava nei pressi del luogo dell'incidente.

Secondo alcuni testimoni, dopo l'impatto il furgone bianco ha fatto perdere le sue tracce, nonostante l’alt da parte di alcuni cittadini che hanno visto la scena. "Andranno poco lontano - spiega il sindaco Nicola Cesari su Facebook - perché le telecamere del Comune hanno già permesso l’identificazione".