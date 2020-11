Sorpresi a rubare, lanciano pietre all'inseguitore: un ladro finisce in galera

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica e dal Sostituto Procuratore Paola Dal Monte, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo nei confronti di due cittadini albanesi, entrambi 23enni (Beleshi Zef, attualmente detenuto per un'altra causa e Kola Nicoll, latitante). I fatti risalgono all'8 gennaio 2020. I due, insieme ad un complice, si sono resi autori di un tentativo di furto (trasformatosi poi, tecnicamente, in rapina per le modalità di sviluppo dell’azione) in un appartamento di Fidenza. Mentre cercavano di introdursi in un’abitazione, sono stati sorpresi dal vicino di casa che, uscito in quanto attirato dai rumori, ha notato due uomini vestiti di scuro con i passamontagna calzati che cercavano di entrare dalla finestra della camera da letto dell’appartamento.

Una volta sorpresi, i soggetti si sono dati alla fuga scavalcando la recinzione e dirigendosi verso la vicina ferrovia, scagliando sassi contro l'uomo che li ha inseguiti. Sono giunte al 112 diverse segnalazioni dell’episodio, attribuibile a tre soggetti che stavano scappando a bordo di una Opel, accertata nel corso dell’attività investigativa intestata a un prestanome, che, intercettata dai militari, veniva velocemente abbandonata, mentre gli occupanti si dileguavano a piedi. All’interno del mezzo venivano rinvenuti gli oggetti utilizzati per l’effrazione. La Polizia Giudiziaria ha eseguito rilievi dattiloscopici sui reperti sequestrati nonché accertamenti di natura biologica sul volante, pomello, cambio e sulle maniglie delle portiere del veicolo. I risultati degli esami, affidati al Ris di Parma, hanno permesso di identificare gli autori del fatto nei soggetti destinatari dell’ordinanza cautelare descritta in premessa. L’attività investigativa non si è basata solamente sui risultati dattiloscopici e biologici.

E’ stata effettuata un’attività di raccolta dati partita dal rinvenimento di uno scontrino, del 07 gennaio 2020, di un esercizio commerciale relativo all’acquisto di materiale utile alle effrazioni. Dalla visione dei filmati si è individuata, parcheggiata nel piazzale dell’esercizio in questione, l’Opel usata per la fuga, ed altresì emergevano le immagini dei due soggetti che, provenienti dall’esercizio stesso dopo aver acquistato il materiale, sono saliti a bordo dell’auto. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto ravvisabili le esigenze cautelari per il Beleshi Zef perché detenuto per altra causa a dimostrazione della sua pericolosità e per il Kola Nikoll in quanto latitante mentre per il terzo indagato non sono stati ravvisati elementi da permettere un provvedimento cautelare. Al Beleshi Zef l’ordinanza è stata notificata presso la casa circondariale San Vittore a Milano dove era già detenuto per altra causa, mentre Kola Nikoll è ricercato sul territorio nazionale.