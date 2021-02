Sorpresi con un camion rubato nel capannone: due imprenditori denunciati per ricettazione

All'interno di un capannone di loro proprietà a Torrile c'era un camion - dal valore di decine di migliaia di euro - rubato. Due imprenditori sono stati identificati e denunciati per ricettazione dai carabinieri di Colorno, che hanno effettuato alcune indagini in merito all'episodio. Nel corso di un controllo, finalizzato ad accertare i fatti, i militari hanno trovato il mezzo pesante rubato in provincia di Modena tra il 29 ed il 31 gennaio da una ditta del posto. Il mezzo, che vale qualche decina di migliaia di euro, è stato restituito ai proprietari. Per gli imprenditori è scattata una denuncia per concorso in ricettazione.