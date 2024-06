Sorpresi in una scuola mentre tentano di rubare tablet e notebook

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne ed un 27enne a Parma, ritenuti i presunti responsabili del tentato furto compiuto all’interno di una scuola della città.

Erano circa le 4.30 di mercoledì scorso quando l’equipaggio della Stazione Carabinieri di Parma Centro, che stava perlustrando il quartiere San Leonardo, è stata inviata presso un istituto scolastico della zona per un furto in atto. I militari, raggiunto in pochi minuti l’obiettivo, dopo una rapida occhiata all’esterno dell’istituto ed aver notato che la porta d’ingresso era forzata sono entrati all’interno della struttura, e dopo avere ispezionato gli ambienti, procedendo piano per piano, classe per classe, si son diretti verso il seminterrato, unica via di fuga possibile e, in effetti, nel sottoscala ecco spuntare, con le mani alzate, due uomini, già conosciuti dai due militari intervenuti. La perquisizione del 27enne ha permesso di rinvenire una chiave a “cricchetto”, probabilmente utilizzata per forzare la porta d’ingresso, mentre il successivo e minuzioso sopralluogo, effettuato a ridosso del sottoscala, permetteva di ritrovare, nascosti in un anfratto, 5 notebook e 2 tablet, riconosciuti dal personale della scuola, in dotazione all’istituto, ai quali venivano restituiti.

I due, accompagnati in caserma, raccolti e vagliati tutti gli elementi probatori acquisiti, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

A seguito della celebrazione del rito direttissimo, gli arresti sono stati convalidati, e per entrambi il giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare del carcere in attesa del processo.