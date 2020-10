Sorpresi senza mascherina in Ghiaia si rifiutano di metterla: due multe da 400 euro

Si trovavano, in pieno pomeriggio, in piazza Ghiaia a Parma ma senza mascherina e all'invito dei poliziotti ad indossare i dispositivi di sicurezza individuale, così come previsto dalle norme, si sono rifiutati di farlo. Due giovani sono stati sorpresi, nel pomeriggio di ieri martedì 20 ottobre, in centro senza mascherina e sono stati multati. I poliziotti delle Volanti infatti hanno fermato i giovani mentre stavano effettuando alcuni controlli nella zona del centro storico.

