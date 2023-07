Sorpreso a rubare bici in stazione, scappa ma viene fermato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno sventato furti e danneggiamenti alle biciclette parcheggiate dai pendolari nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina. Due militari in borghese, pattugliando le zone limitrofe dove c'è un accesso diretto al corridoio sotterraneo che porta ai binari ferroviari, hanno notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto tra i velocipedi assicurati con lucchetti alle griglie e si sono appostati in osservazione. L’attività ha permesso di notare un uomo, sui 40 anni, malvestito e barcollante, che dopo essersi guardato un po’ attorno, assicuratosi di non essere visto dai passanti, ha messo mano al suo zainetto, estraendo alcuni arnesi.

In pochi istanti ha smontato la ruota anteriore di una bicicletta da corsa, lasciandola attaccata alla griglia con il relativo lucchetto, ha quindi allontanato il telaio, appoggiandolo da una parte, per poi cercare di rubare un’altra ruota compatibile e priva di vincoli, da un’altra bicicletta. I Carabinieri si sono avvicinati al soggetto che, vistosi scoperto, ha tentato una improvvisata fuga verso la porta del cimitero, dove è stato bloccato da un altro equipaggio di carabinieri in divisa. Si tratta di un quarantenne reggiano gravato da molteplici precedenti specifici. Lo stesso è stato quindi denunciato a piede libero per il tentato furto aggravato e porto di arnesi atto allo scasso, attrezzi sequestrati unitamente alla bicicletta. Si è tuttora in ricerca del proprietario della bicicletta.