Sorpreso a rubare del cibo nel magazzino della Caritas: 37enne in manette

Si è introdotto questa notte nella Caritas del Comune reggiano di Boretto, dove ha rubato "generi alimentari vari, del valore di alcune centinaia di euro, stoccati nel magazzino per essere distribuiti ai bisognosi". Il ladro, un 37enne di Parma, è stato però scoperto e arrestato per furto aggravato dai Carabinieri della stazione del paese e dai loro colleghi della stazione di Poviglio mentre cercava di allontanarsi. I militari, si legge in una nota, sono intervenuti nella sede della Caritas, attigua all'oratorio Don Bosco, "poco dopo le 2, dopo che al 112 era stato segnalato un furto in atto". Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato che "dal cortile condiviso dall'oratorio e dalla Caritas stava uscendo un uomo con in mano una cassetta con vari generi alimentari", subito fermato e identificato. Dalla ricostruzione fatta dagli investigatori emerge che il 37enne "si era introdotto nel magazzino dopo aver forzato una finestra". Tra l'altro, fanno poi sapere i militari, "solo qualche giorno fa l'uomo era stato denunciato per condotte vessatorie nei confronti del parroco e aveva ricevuto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Boretto", provvedimento che "ha evidentemente violato".