Salsomaggiore, sorpreso dai passanti a bucare le gomme di tre auto: 50enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile salsese, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato per danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere un 50enne del luogo già noto ai militari che, per motivi sconosciuti ha ben pensato di trascorrere il pomeriggio domenicale bucando i pneumatici di tre auto, parcheggiate nella zona del mercato. Il “passatempo” non è passato però inosservato e alcuni cittadini hanno chiamato il 112. I militari, sul luogo, hanno raccolto la descrizione del presunto responsabile, allontanatosi, da parte dei testimoni, compresa quella degli abiti indossati. Grazie agli elementi raccolti hanno collegato la descrizione ad un uomo controllato e identificato qualche ora prima in una via non molto distante, vestito con gli indumenti descritti e con le stesse caratteristiche fisiche.

L’uomo, dopo il riconoscimento, è stato indagato a piede libero e denunciato all’Autorità giudiziaria. Nei guai è finito anche un 60enne, denunciato per evasione sempre dai militari del Nucleo radiomobile, poiché durante un controllo presso l’abitazione in cui doveva scontare la misura, non era presente, allontanandosi senza alcuna autorizzazione.