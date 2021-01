Sorpreso in albergo con una potentissima droga etnica: 40enne arrestato

Aveva prenotato per alcuni giorni una stanza all'interno di un albergo di Parma e si preparava probabilmente per spacciare alcune dosi di una potentissima droga, la Shaboo, a giovani delle comunità asiatiche e non solo.

Un 40enne filippino è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Parma che hanno controllato l'uomo dopo alcuni accertamenti investigativi. Oltre ad alcuni dosi della droga etnica, che ha un effetto stimolante dieci volte superiore alla cocaina, il pusher aveva un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e soldi in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il processo per direttissima del 40enne si svolgerà nella mattinata di oggi, lunedì 4 gennaio.

La Shaboo è diffusa soprattutto tra giovani e giovanissimi delle comunità orientali e da diversi anni è presente anche sul mercato della droga parmigiano. Ha un effetto potentissimo, annulla la stanchezza e l'appetito anche per 20 ore ma ha effetti devastanti sul fisico, porta a convulsioni, alla perdita di denti e capelli e a danni irreversibili alle cellule cerebrali.

Gallery