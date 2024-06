Sotto le sembianze di una normale famiglia si nascondeva una banda di ladri: tre denunciati

Come un comunissimo gruppo familiare, composto da una donna e due uomini si aggiravano nella vasta area commerciale di Fidenza in località San Michele Campagna, attirando però l’attenzione di molti dei titolari di attività commerciali.

L’episodio è accaduto alcuni giorni fa, quando una 38enne italiana, e due 37enni rumeni, tutti provenienti dal Cremonese, hanno trascorso quasi tutta la giornata a visitare negozi, con una particolare predilezione per quelli di abbigliamento, di famose marche. Muniti di pinze e tenaglie, hanno asportato da alcuni negozi con modalità seriale e tecnica consolidata, numerosi capi di abbigliamento: magliette e jeans, del valore di circa 500 euro. I movimenti all’interno dei negozi, quell’entrare e uscire senza mai acquistare niente però non sono passati inosservati agli occhi esperti di un commerciante che ha riconosciuto nei tre un comportamento già notato in altre circostanze, sempre messo in atto da gruppetti formati da tre o quattro persone, uomini e donne che non lasciava presagire nulla di buono. A quel punto è partita una chiamata al numero di emergenza 112 che ha consentito il rapido intervento di una pattuglia dell’ Aliquota Radiomobile di Fidenza. I due uomini e la donna, sono stati fermati e trovati in possesso di capi di abbigliamento asportati poco prima dai negozi presenti nell’area. I capi d’abbigliamento recuperati sono stati restituiti agli aventi diritto. Gli arnesi da scasso sequestrati. I tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato. Per loro anche una proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio inoltrata al Questore di Parma.