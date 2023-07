Spaccata al Dolce Vita, i gestori: "È la terza in due mesi, situazione difficile"

"È la terza spaccata in due mesi. Siamo esasperati". Sono i gestori del Dolce Vita, locale simbolo della movida parmigiana in pieno centro storico. Strada Farini e le vie che si snodano attorno al cuore della città prese d'assalto da bande di ragazzini senza regole. Che si divertono scagliando la loro rabbia e la loro frustrazione contro le vetrine dei locali per le quali i gestori hanno sborsato fior di quattrini. "Non se ne può più - dice Domenico Tofani, uno dei gestori del locale -. Entrano all'interno del nostro locale, in pieno centro, indisturbati. A qualsiasi orario di notte, con condomini che ci sono e persone che vanno in giro in qualsiasi momento. Per una porta rotta è più il fastidio che il danno economico, ma la situazione è diventata insostenibile".