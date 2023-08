Spaccata nella notte al bar 'Le Bollicine' di via Ognibene: i ladri sfondano la vetrata e scappano

I ladri non vanno in ferie d'estate. Anzi. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina del bar 'Le Bollicine' di via Enza, nel quartiere Montanara, sono entrati ed hanno tentato di portare via la cassa. Secondo le prime informazioni però i ladri sono scappati a mani vuote perchè all'interno della cassa non c'erano soldi. L'allarme è scattato nella notte e sul posto sono arrivate le volanti della polizia per effettuare un sopralluogo. Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno visionando le telecamere in zona per capire se qualcuna abbia ripreso i ladri mentre sfondavano la vetrata. Per i proprietari rimangono i danni e tanta amarezza.