Spaccata nella notte al bar Manzoni: i ladri sfondano la vetrata e portano via la macchina cambiamonete

Spaccata con furto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 gennaio al bar Manzoni in via Manzoni, nel quartiere Montanara. Era da poco passate le ore 4 quando quattro malviventi, arrivati sul posto con un furgone da edilizia, hanno spaccato la vetrata della porta d'ingresso, probabilmente con una mazza di metallo, poi sono entrati e hanno portato via la macchina cambiamonete dello slot machine.

Secondo le prime informazioni l'allarme è scattato alle 4.03. Prima di spaccare la vetrata hanno forzato la saracinesca. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti della Questura di Parma che ha ascoltato un testimone e ha effettuato un primo sopralluogo. In pochi istanti è stata diramata una nota di ricerca congiunta alla polizia e ai carabinieri: entrambi si sono messi alla ricerca degli autori del colpo.

"Hanno impiegato al massimo 3 minuti - racconta la titolare del bar a Parmatoday. Erano da poco passate le ore 4 quando abbiamo sentito l'allarme: abitiamo proprio di fronte al bar. Abbiamo trovato la vetrina spaccata: dal buco hanno fatto passare la macchina cambianonete, che si sono portati via dopo averla caricata sul furgone".

Dopo il colpo i ladri sono stati inseguiti dai carabinieri. Secondo le prime informazioni l'inseguimento sarebbe proseguito fino alla zona di Gaione. A quel punto i malviventi avrebbero abbandonato il furgone utilizzato per il colpo - all'altezza del civico 272 di strada Montanara - e sarebbero poi fuggiti nei campi.

I danni devono essere ancora quantificati: i proprietari dovranno far riparare la porta d'ingresso: a questo importo vanno aggiunti i soldi rubati dalla cambiamonete. Il veicolo è risultato essere un autocarro rubato: all'interno del veicolo è stata trovata la macchinetta cambiamonete ancora integra, oltre a guanti da lavoro ed alcuni oggetti da scasso.

Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi del caso: il veicolo è stato posto sotto sequestro, così come tutto il materiale trovato nel furgone. La macchina cambiamonete è stata restituita ai proprietari del bar. Gli inquirenti stanno lavorando, anche utilizzando le immagini delle telecamere, per ricostruire nel dettaglio il furto ed individuare i responsabili.

"Non è la prima volta che subiamo un furto- continua la proprietaria - hanno provato ad entrare anche il 28 dicembre ma senza successo. Quelli di stanotte, invece, erano professionisti".