Spacca la vetrina di un bar per rubare ma se ne va a mani vuote: denunciato 

Ha infrato la vetrina del bagno del Joacko's bar, nella zona di via Paradigna a Parma, per rubare ma non ha trovato soldi all'interno del registratore di cassa e se n'è andato a mani vuote. Un uomo italiano è stato individuato e denunciato come presunto autore della spaccata, che è stata messa a segno nella nottata dell'11 aprile. I carabinieri della stazione Oltretorrente, dopo aver analizzato le immafini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato. Il presunto autore, già conosciuto dai militari, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora.