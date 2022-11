Spaccata notturna in un bar di viale Toschi: i ladri sfondano la porta e scappano con la cassa

Sono entrati in azione prima della mezzanotte - nella notte tra il 22 e il 23 novembre - ed hanno preso di mira un bar di viale Toschi a Parma, di fianco alla pensilina degli autobus. Secondo le prime informazioni dopo aver divelto la porta d'ingresso della Caffetteria Toschi, probabilmente con un piede di porco, i ladri sono entrati all'interno del locale e si sono portati via direttamente la cassa, che conteneva circa 200 euro, il fondo cassa dopo una giornata di lavoro.

L'allarme è scattato poco dopo il colpo e sul posto sono arrivati i poliziotti con le volanti: dei ladri nessuna traccia in zona. Gli agenti della Questura, dopo aver effettuato un sopralluogo all'interno del bar, hanno visionato le immagini delle telecamere. Le registrazioni saranno utili per individuare i responsabili che per il momento rimangono ignoti. Dopo aver prelevato i contanti i malviventi hanno abbandonato la cassa vuota a poca distanza dal locale, sempre in viale Toschi all'altezza delle scale del sottopassaggio.