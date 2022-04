Raid in un negozio di viale Fratti: spaccano la vetrina e rubano 300 euro

Ennesima spaccata dei ladri in centro a Parma. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile i malviventi hanno colpito il negozio 'Gli artigiani del caffè di viale Fratti. La modalità di azione è la stessa degli episodi delle ultime settimane. L'ultimo assalto è stato proprio in viale Fratti. Dopo aver spaccato la vetrina, probabilmente con un tombino, i ladri sono entrati all'interno del negozio ed hanno rubato l'incasso della giornata, circa 300 euro, ed lcune confezioni di caffè. Dopo il blitz, sono scappati ed hanno fatto perdere le proprie tracce.

Nelle ultime settimane le spaccate in città, in centro e in alcuni quartieri, sono state diverse. Assalti a ristoranti e negozi che stanno mettendo in serio pericolo i commercianti, che temono ancora di più per la loro sicurezza. Per alcune spaccate sono stati trovati i responsabili: in alcuni casi dietro gli episodi c'era la stessa mano. Ma la pratica del furto con queste modalità si sta espandendo a macchia d'olio sul territorio cittadino.