Spaccate in centro, uno degli autori non rispetta l'obbligo di firma e ruba una bici da mille euro: 26enne arrestato

Uno dei due marocchini di 26 anni, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul gruppo che ha seminato il panico in centro storico con una serie di spaccate, non ha rispettato l'obbligo di firma, al quale era stato sottoposto, ed è finito in carcere. E' anche sospettato di essere l'autore del furto di una bicicletta dal valore di mille euro.

Nella giornata del 18 settembre 2023 il personale della Squadra Mobile della Questura di Parma ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere ai danni di un giovane 26enne marocchino già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Più precisamente l'uomo è stato rintracciato dagli agenti, che, dopo averlo sottoposto agli accertamenti foto-dattiloscopici di rito con l’ausilio del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia scientifica, hanno proceduto immediatamente a notificargli l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare e lo hanno accompagnato nel carcere di via Burla.

Il destinatario della misura, un cittadino marocchino di 26 anni, di fatto in Italia senza fissa dimora, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione, dal lunedì al venerdì, alla Polizia Giudiziaria., non ha mai ottemperato agli obblighi imposti dalla misura cautelare eseguita l'11 settembre. L'uomo è gravemente indiziato del furto aggravato di una bicicletta dal valore di mille euro commesso il 13 settembre. Il 26enne, inoltre, negli ultimi quattro mesi era stato ritenuto responsabile di numerosi furti in danno di diversi esercizi commerciali con la tecnica della spaccata. A seguito di tali condotte, dunque, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto l’esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare.