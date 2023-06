Spaccate nei locali del centro storico: denunciati due minorenni, un 17enne e un 15enne

Due minorenni stranieri di 15 e 17 anni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri come presunti responsabili delle spaccate ai danni di alcuni locali del centro di Parma, avvenuti tra il 14 e il 18 giugno. I militari sono riusciti a risalire a loro grazie ad alcune tracce ematiche e alle immagini delle telecamere.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione dell’attività d’indagine, hanno infatti denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per il reato di furto aggravato in concorso un 15enne algerino e un 17enne marocchino entrambi in Italia senza fissa dimora. I due, dagli elementi indiziari raccolti nel corso dell’attività investigativa, sono stati denunciati quali presunti responsabili di diversi furti commessi a Parma tra il 14 ed il 18 giugno, ai danni di quattro esercizi commerciali. Complessivamente sono asportati dalle casse quasi 1500 euro e danneggiate gravemente le vetrine. A seguito delle denunce e dei filmati delle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti ad identificarli attribuendo ad ognuno la presunta partecipazione ai furti.

Nello specifico il 17enne ha presumibilmente commesso da solo, tre dei quattro furti. Nell’ultimo furto, il 18 giugno presso un ristorante di via Luigi e Salvatore Marchesi, l’autore si è ferito lasciando sul pavimento delle tracce ematiche. Dalle riprese delle telecamere di sorveglianza i militari hanno riconosciuto il 17enne che è stato controllato poco dopo presso la comunità dove viene ospitato. Nel corso degli accertamenti la pattuglia ha notato la presenza di diverse ferite e tracce di sangue sugli indumenti che indossava al momento dell’arrivo presso la comunità, abiti identici a quelli immortalati dalle registrazioni e che il giovane ha tentato di disfarsi, chiedendo di poterli lavare in lavatrice. Gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Con gli elementi probatori raccolti i militari della Stazione hanno denunciato i due per furto aggravato in concorso.