Spaccate nei ristoranti in viale Piacenza e viale Fratti: giovane denunciato

Un giovane straniero è stato denunciato dai carabinieri per le due spaccate, avvenute nella notte del 17 marzo, ai danni dei ristoranti Curcuma&Mango di viale Piacenza e 'Ritual' di viale Fratti. I carabinieri, al termine di alcune indagini, hanno fermato l'uomo che, al momento del controllo in via Trento, aveva gli stessi vestiti dell'uomo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza ed era anche ferito alle mani. Per lui sono scattate le denunce per furto e danneggiamento.

Il primo episodio, presso il locale di viale Piacenza, è avvenuto verso l'una di notte del 17 marzo: il proprietario ha sentito un forte rumore provenire dalla strada e si è affacciato subito alla finestra, vedendo un uomo che si allontanava a bordo di una bicicletta in direzione del ponte delle nazioni. Il proprietario del Ritual si è accorto, nel pomeriggio del 17, che qualcuno aveva danneggiato la porta d'ingresso con in tubo d'acciaio ed aveva poi rubato 750 euro dal registratore di cassa. Dalle immagini di videosorveglianza si nota che l'autore della spaccata si era ferito alle mani durante l'assalto. Il giovane straniero, fermato durante alcuni controlli in via Trento nei giorni successivi, è stato identificato e denunciato: portava gli stessi vestiti della notte delle spaccate.