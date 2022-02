Spaccia cocaina ad un 22enne: 63enne arrestato in centro

Due arresti, due denunce ed alcune segnalazioni alla Prefettura di consumatori di droga. E' questo l'esito dei controlli portati avanti dai carabinieri della compagnia di Parma tra il centro e la periferia della città nel corso del fine settimana. In totale i militari hanno controllato più di 500 persone, oltre 100 veicoli e diversi locali nella zona Ex- Salamini per quanto riguarda il rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

Un 63enne è stato arrestato per spaccio: è stato infatti sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente di 22 anni. Nell'abitazione del pusher i carabinieri hanno trovato 400 euro in contanti e un bilancino di precisione. Sono scattate le manette anche per un 28enne, che stava passeggiando per le vie del centro storico nonostante fosse agli arresti domiciliari: è stato arrestato per evasione. Due persone, un 24enne e un 46enne, sono state denunciate: il primo è stato trovato con 15 grammi di hashish, il secondo con un coltello ed un cutter in via Farini. Per lui è scattata la segnalazione per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tre giovani, infine, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga.