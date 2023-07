Salsomaggiore, trasforma la sua casa in un centro di spaccio della cocaina: denunciato

I carabinieri di Salsomaggiore Terme, nell’ambito del contrasto degli stupefacenti, nei giorni scorsi hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine in cui era stato notato un via vai sospetto di persone che si trattenevano per pochi minuti. Sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento, tutto sequestrato. L’uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fine

di spaccio. Altri sequestri di piccoli quantitativi di hashish e marijuana sono stati sequestrati durante i controlli presso parchi e luoghi di ritrovo. Tre le persone segnalate alla Prefettura come consumatori.