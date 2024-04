Spaccia cocaina dalla camera d’albergo: 29enne arrestato a Salso

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Salsomaggiore Terme, alcuni giorni fa, hanno eseguito un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato un 29enne albanese, domiciliato in un albergo della cittadina termale, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina.

I militari di via D’Acquisto avevano notato un via vai sospetto nei pressi dell’albergo, che faceva pensare ad un’attività di spaccio e pertanto avevano predisposto dei servizi per monitorare attentamente la zona e per cercare di capire chi fosse ospitato nella struttura. Durante uno dei numerosi controlli effettuati dalle pattuglie sul territorio è stato identificato il 29enne, che i militari hanno ipotizzato potesse gestire l’attività di spaccio dalla struttura ricettiva nella quale alloggiava da alcune settimane. Dopo svariati aaccertamenti e verifiche anche attraverso le Banche dati dell’Arma, i militari, ritenendo che vi fossero sufficienti indizi per procedere, si sono presentati presso la stanza dell’uomo per effettuare una perquisizione. L’intuizione dei carabinieri è risultata corretta, infatti all’ interno della camera i militari hanno rinvenuto una trentina di involucri contenenti cocaina, già suddivisi in piccole dosi, pronte per essere smerciate, oltre ad un involucro più grande, con altra sostanza da suddividere, ed un bilancino di precisione. La sostanza, in tutto circa 60 grammi di cocaina, che sul mercato poteva fruttare fino a 5-6000 euro, è stata immediatamente sequestrata. Il 29enne, tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia in attesa del giudizio direttissimo.

Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’arrestato, la misura cautelare del carcere, in attesa del processo.