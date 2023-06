Spaccia crack ed eroina in via Trento: denunciato 40enne nigeriano

I controlli dei carabinieri hanno permesso di denunciare, nella giornata del 9 giugno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un nigeriano 40enne, sottoposto a controllo in via Trento e trovato in possesso di diverse dosi di crack e eroina, suddivise in 11 diversi ovuli. I carabinieri hanno denunciato anche per tentato furto in esercizio commerciale, un marocchino 36enne, residente a Colorno, controllato all’uscita di un esercizio commerciale, dal quale aveva asportato poco prima varie bottiglie di superalcolici, per una valore complessivo di circa 200 euro.

Numerosi i giovani controllati e trovati in possesso di modiche quantità di droga, fra cui crack ed anfetamine, destinata all’uso personale in via Monte Altissimo, piazzale Inzani, nel Parco Ducale, in via Gramsci e nel piazzale S.Croce. Cinque di loro hanno un’età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Nella serata di ieri infatti più pattuglie sono state impiegate in un controllo straordinario predisposto per sorvegliare la parte centrale della Città, posta all’interno della cinta delle vecchie mura, presidiando le principali Piazze, i luoghi di aggregazione giovanile, raggiungendo con pattuglie a piedi anche i vicoli solitamente meno battuti, perché non percorribili in auto. L’attività, ha consentito di identificare 73 persone e controllare 29 mezzi, i cui

conducenti sono stati tutti sottoposti ad accertamenti con l’etilometro, al fine di incentivare una guida consapevole e responsabile, priva di alcol, prevenendo così gli incidenti stradali.