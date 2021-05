Spaccia droga davanti alle scuole: arrestato pusher 32enne

Ha offerto droga ad alcuni agenti in borghese della polizia locale, che lo hanno avvicinato mentre si trovava in prossimità di un istituto scolastico, poi è stato bloccato ed arrestato. Un 32enne è finito in manette dopo aver tentato di scappare: aveva appena venduto alcune dosi di hashish a due giovani. Uno dei due clienti, bloccato dagli agenti, aveva in tasca la droga appena acquistata. Per il pusher è scattato l'arresto in flagranza di reato di spaccio, aggravato dall’aver commesso i fatti davanti ad una scuola. Il Magistrato ha disposto la custodia del pusher nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.