Spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestato

Un 23enne straniero, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in una abitazione dell’Oltretorrente, è stato trovato con 15 grammi di hashish all'interno del suo appartamento. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri, che sono entrati all'interno dell'abitazione per verificare che il giovane fosse in casa. La droga era suddivisa in vari pezzi: erano anche presenti due persone completamente estranee al nucleo di convivenza.

Il Tribunale di Parma e il giudice, riscontrata la trasgressione delle misure imposte, sostituiva gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Ad occuparsi dell’esecuzione del provvedimento sono stati proprio i carabinieri di Parma Centro che acquisito il provvedimento restrittivohanno prelevato il 23enne ed al termine delle incombenze burocratiche lo hanno tradotto in carcere.