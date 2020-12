Spaccia droga nonostante sia ai domiciliari: 44enne albanese arrestato a Fidenza

Era agli arresti domiciliari ma anche a casa, nonostante le restrizioni alle quali avrebbe dovuto essere sottoposto, continuava a spacciare droga. Un 44enne albanese è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri del nucleo radiomobile di Fidenza. I militari hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Il pusher è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva droga ad un 23enne della zona. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati. Il consumatore è stato segnalato in Prefettura. L'arrestato si trova nelle camere di sicurezza della Caserma di Fidenza.