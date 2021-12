Fermato mentre spaccia droga in viale Kennedy lancia i cellulari ai carabinieri: arrestato

Un 39enne tunisino, sorpreso mentre stava spacciando una dose di hashish ad un cliente, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, a Parma senza fissa dimora, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri in via Kennedy mentre parlava con una seconda persona.

Il loro atteggiamento era sospetto: per questo motivo i militari hanno deciso di controllarlo. Il 39enne è scappato verso via d'Azeglio: per evitare di essere fermato ha lanciato i cellulari che aveva in tasca contro un carabiniere. Bloccato in via Grossardi aveva in mano la droga e i soldi - 20 euro - appena presi dal consumatore. I militari lo hanno perquisito: aveva 90 grammi di droga e 250 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione. Il 39enne è stato arrestato ed ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.