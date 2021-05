Spaccia eroina e cocaina dalla sua casa di via Langhirano: 23enne arrestato

Un cittadino nigeriano di 23 anni è stato arrestato dai poliziotti dell'Antidroga con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno della sua abitazione in strada Langhirano infatti spacciava eroina e cocaina: gli agenti hanno trovato più di 11 grammi di eroina e quasi 3 grammi di cocaina.

Il via vai, di giorno e di notte, presso il suo domicilio aveva infatti insospettito i vicini: gli agenti della Squadra Mobile hanno indagini alcune indagini.

Sulla scorta di questi elementi, ieri mattina, gli investigatori dell’antidroga si sono recati presso l’abitazione segnalata per procedere alla perquisizione.

All’interno dell’appartamento è stato identificato un cittadino nigeriano 23enne già noto già precedentemente indagato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha permesso di trovare, all’interno della camera da letto dell’uomo, un bicchiere in plastica con 20 ovuli rivestiti in cellophane di colore bianco e sei ovuli rivestiti in cellophane di colore giallo. Le successive analisi operate dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica permettevano di accertare che in ogni ovulo di colore bianco era contenuta eroina per un peso complessivo di 11,3 grammi mentre in quelli di colore giallo era contenuta in cocaina per un peso complessivo pari a 2,5 grammi.

Proseguendo la perquisizione all’interno di un armadio, occultato tra gli indumenti del 23enne, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto un bilancino di precisione solitamente adoperato per la pesatura delle dosi in fase di confezionamento.

In considerazione dei precedenti specifici del soggetto e della sua pericolosità dimostrata dal fatto che l’uomo fosse stato denunciato già in passato per reati connotati da condotte violente il 23enne è stato arrestato. Oggi si terrà il processo per direttissima.