Spaccia hashish ad un 23enne: arrestato pusher 22enne

Due giovani volevano entrare a tutti i costi in un bar di Traversetolo: il titolare chiama i carabinieri

Controlli dei carabinieri a Parma e provincia. Un 22enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora con precedenti di polizia, è stato fermato all'interno del parco Ducale dopo aver venduto un 23enne italiano alcuni grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Sempre all’interno del parco, la pattuglia dei militari di Parma Oltretorrente ha segnalato alla Prefettura un 21enne nigeriano: aveva in tasca pochi grammi di hashish e marijuana.

Due giovani volevano entrare a tutti i costi all'interno di un bar di Traversetolo: visto che insistevano con veemenza ad entrare, il titolare ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto hanno sanzionato i giovani, con 400 euro di multa.