Spaccia in centro a Fontanellato e viene ripreso dalla telecamere: arrestato 37enne

Spacciava cocaina e marijuana in alcune zone del comune di Fontanellato ma, dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza urbana della polizia Locale, è stato arrestato dai carabinieri di Fidenza che l'hanno sorpreso in flagranza di reato, mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un consumatore. Un 37enne italiano è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio ed ora si trova agli arresti domiciliari. I militari, al momento del controllo, lo hanno trovato in possesso di 500 grammi di marijuana, 30 grammi di cocaina, 500 euro in contanti in banconote di piccola taglia, due cellulari ed il materiale per il confezionamento della droga.

