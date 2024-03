Spaccia nel cortile della scuola: arrestato 17enne

Stava spacciando droga alle 8 di mattina nel cortile di un istituto scolastico di Parma. Un 17enne tunisino è stato arrestato grazie all'intervento di alcuni carabinieri in borghese che si trovavano nei pressi della scuola proprio per alcuni controlli antidroga. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa. Il giovane, che è stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un ragazzo minorenne, in cambio di 5 euro, è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, interventi per affiancare i colleghi non in divisa.

In particolare il giovane ha estratto dalla tasca del giubbotto un involucro di plastica di colore arancione, dal quale ha prelevato una bustina con dentro la droga. Si trattava di pochi grammi di hashish, venduti in cambio di 5 euro. Quando i 17enne ha visto i carabinieri in divisa ha passato un contenitore ad un amico ma è stato fermato.

Dentro c'erano tre pezzi di hashish del peso complessivo di circa 9 grammi. Il tunisino aveva anche 85 euro in contanti. In casa aveva altri 25 grammi di droga. Il 17enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione. Dopo la convalida dell'arresto il Gip del Tribunale dei Minorenni di Bologna ha emesso un'ordinanza che ha disposto la liberazione immediata del minorenne.